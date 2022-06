Byen skulle have alt, men indbyggerne må nu selv til lommerne for at løse det største problem

Og her vender vil tilbage til den store mark. For det er på dén, at Bolderslev Lokalråd, projektgruppen og Karsten Riis Lange har planer om at placere dagligvarebutikken.

- Det skal være indkøbsforretning med mulighed for brød, konserves, frisk kød, friske grøntsager. Egentlig bare mulighed for at købe alt det, som man ellers skal starte bilen for, nikker Karsten Riis Lange med blikket mod marken.

Mangler millioner

Sådan et projekt er ikke gratis.

- Vi skal finde cirka 3,5 millioner kroner for at få det realiseret, og så har vi andre til at hjælpe os med resten, siger Karsten Riis Lange.