Flygtninge skal vente længe ved grænsen - især to ting forsinker dem

Det handler om at finde ud af, på hvilken måde de vil ind i landet - som turister eller asylsøgere. Og det har i begyndelsen været en udfordring for mange.

- Vi har konstateret, at det har været vanskeligt for dem at træffe en beslutning. Det er dybest set også meget naturligt, fordi de skal finde ud af, hvad de forskellige muligheder betyder. Og det har vi brugt en hel del energi på at hjælpe med at forklare dem, siger Brian Fussing, politiinspektør, chef for Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest).

- Man skal huske på, at det er mennesker, som har været udsat for nogle rigtig grimme ting og har været lang tid undervejs. Når de så kommer til Danmark, beder vi dem faktisk om at tage stilling til, hvad de ønsker. Ønsker de at være asylanter, ønsker de et nødvisum, fordi de har et ældre pas eller ønsker de at rejse ind som som turist med et biometrisk pas, siger han.