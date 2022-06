Folk bag bil-ræs: Politi-chikane risikerer at lukke os

- Det vil altid være et konkret skøn, hvorvidt betjentene på stedet kan give en påtale, eller bilisten får en bøde. Det vigtigste fokus er at øge færdselssikkerheden for både bilejere og alle andre. Og det gør vi blandt andet ved hjælp af disse kontroller. Og er der noget sikkerhedsmæssigt galt med bilen, skal vi naturligvis også handle på det, siger Knud Reinholdt.

Lukker DHB vil de unge køre ræs i gaderne

I Padborg mener arrangørerne af Danmarks Hurtigste Bil, at arrangementet er en ventil for de mange fartglade unge, som ellers ikke kan finde et sted at køre ræs i dagens velordnede Danmark:

- Hvis DHB lukker ned, er der én sikker konsekvens: Folk begynder at køre ræs på gaden. Det er ikke noget, jeg tror. Jeg har hørt det overalt – at så bliver der kørt ræs på gaderne, siger Palle Hansen.

- Hvad skal vi ellers gøre. Hvis folk ikke kan få lov til at køre ræs på racerbanerne uden at miste alt, de ejer og har, så gør de det bare ude i trafikken – ulovligt med eller uden nummerplade – det er lige meget. Det er jo den samme bøde, de får alligevel, siger han.

Palle Hansen erkender, at der godt kan være ulovligheder at finde hos bilisterne.

- Men de kunne jo bare have ventet til med at lave razziaer, til vi var færdige, og så ikke lige uden for parken. Det ville have været superflinkt, siger han.