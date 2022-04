I dag for 82 år blev tre mænd dræbt, da tyskerne krydsede den danske grænse

Ved jernbaneviadukten i Padborg mødtes han med de to kollegaer, men i samme øjeblik dukkede tre civilklædte personer op på den anden side af vejen under viadukten. Gendarmerne råbte de tre personer an og spurgte om, hvor de skulle hen. ”Til banegården” lød svaret på tysk, men da gendarmerne gik nærmere for at undersøge, hvem personerne var, bliver de ramt af pistolskud affyret af de civilklædte personer.

Hansen nåede at fortælle hvad der skete

Birk blev dræbt på stedet. Albertsen og Hansen blev dødeligt såret. Hansen nåede at afgive forklaring om, hvad der skete, og derfor kender vi i dag de nærmere omstændigheder, fortæller Finn Lautrup .

De civilklædte personer var fra en mindre tysk specialstyrke, der var gået over grænsen for at sikre, at vigtig infrastruktur som veje, jernbaner og broer ikke blev sprængt af de danske styrker.

Antagelsen er, at da tyskerne så de tre gendarmer ved viadukten, troede de, at gendarmerne var ved at forberede en sprængning, og de derfor skød dem.

De tre gendarmers tilfældige tilstedeværelse ved viadukten på vej til samling i Bov blev skæbnesvangert for dem.

På tragisk vis blev de de første danske faldne den 9. april 1940.