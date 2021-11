Kanonslag og voldsom opførsel skaber uro

Politiet var onsdag aften på gaden i Aabenraa i en operativ og forebyggende indsats. Dette sker efter, politiet de seneste dage har modtaget flere anmeldelser om bilræs og affyring af kanonslag omkring Madevej i det centrale Aabenraa.

Leder af beredskabet i Syd- og Sønderjyllands Politi, Tage Jehn, fortæller, at politiet har sat ind med en massiv politiindsats for at sikre fred og ro og genskabe trygheden for borgerne i Aabenraa, da gadeuroen skaber utryghed blandt borgerne i byen.