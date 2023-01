Mads lå fanget i planlagt jordskælv i Tinglev

En spændende oplevelse for Mads Borg Sørensen der sammen med 60 andre frivillige lokale studerende og skoleelever deltog i øvelsen.

- Det er fedt at vide, at vi alle har hinanden, også selvom vi ikke kan tale samme sprog. Så hjælper vi alligevel hinanden. Og så er det superfedt med lydene, og at det hele er smadret, så føles det meget virkeligt, siger han, mens han ligger fastspændt på båren.

Danmark deltager ikke

Siden fredag middag har redningsmandskabet arbejdet i døgndrift på at få bugt med katastrofen, og selvom Danmark ikke selv har en indsatsstyrke med, så er det vigtigt at lægge grund til, mener Martin Thomsen.



- Skulle vi selv komme i en situation, så skal vi også være i stand til at modtage hjælp, hvilket vi får lejlighed til at øve her, fortæller han.