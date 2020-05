Mindretal havde forventet mere af statsministeren

- Vi vil bringe normaliteten tilbage for jer. I skal kunne gøre det, I er vant til.

Sådan henvendte statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) sig på fredagens pressemøde direkte til mindretal og flertal på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Det er dejligt, at hun (statsministeren) ved, at vi er i en speciel situation, men hun har jo ikke taget hensyn til det. Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretal (BDN)

Det betyder dog ikke, at alt er tilbage ved det normale i grænselandet. De generelle rejserestriktioner eksisterer stadig, og regeringens besked til landsdelen skuffer formanden for det tyske mindretal (BDN), Hinrich Jürgensen.

- Det er dejligt, at hun ved, at vi er i en speciel situation, men hun har jo ikke taget hensyn til det, siger han til TV SYD oven på fredagens pressemøde.

Det sagde statsministeren om grænselandet Lukningen af den tyske grænse har ramt jer i grænselandet særligt hårdt. Det ved vi godt. I år fejrer vi 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Det bliver desværre på en noget anden måde, end vi havde planlagt. Men det er samtidig en meget stærk påmindelse om det stærke samarbejde og det stærke samliv, der er i vores grænseland. I er et forbillede for hele verden. På begge sider af den dansk-tyske grænse er der en helt unik respekt mellem flertal og mindretal. Jeres hverdag har været særligt påvirket i den seneste tid. Som regering vil vi gerne have et grænseland, som vi kender det. Der vil stadig være en grænsekontrol på grund af de generelle rejserestriktioner, men vi vil bringe normaliteten tilbage for jer. I skal kunne gøre det, I er vant til. Se mere

- Grænselukningen har kappet den kulturelle navlestreng. Jeg havde forventet, at vi kunne få lov at føre en ganske almindelig hverdag med fri passage over grænsen for os, der bor hernede, tilføjer Hinrich Jürgensen, der er skuffet over, at der ikke var mere i statsministerens åbning.

- Det er jo håbløst, at der ingen mulighed er for dagsturister. Jeg er selvfølgelig glad for enhver åbning, men det her er en ommer, mener han.