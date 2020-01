Nordmand får seks måneders fængsel for at smugle kokain

En 36-årig nordmand blev i dag idømt seks måneders fængsel, efter han i sommer forsøgte at smugle cirka to kilo kokain. Manden var på vej ind i Danmark ved Frøslev Grænse, men da politiet fandt manden mistænkelig ved grænsekontrollen, blev hans bil undersøgt.

Her fandt toldere 1.990 gram kokain i bilen, som manden blev anholdt for at forsøge at smugle ind i Danmark. Siden han blev anholdt den 30. juni sidste år, har han siddet varetægtsfængslet, og i dag blev han ved retten i Sønderborg dømt til seks måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for bestandig.

Manden nægtede sig skyldig og ankede dommen med det samme. Han skal sidde varetægtsfængslet frem til ankesagen.

