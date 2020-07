Politichef: Tip fra bekymrede borgere er med til at afsløre flere vanvidsbilister

Syd- og Sønderjyllands Politis syv fotovogne er ofte stillet op på steder og strækninger, hvor de lokale beboere har bedt om fartkontrol, når de dagligt oplever, at der bliver kørt endog meget stærkt.

Det var netop en borgerhenvendelse, der i går fik politiet til at stille fotovognen op og måle hastigheder i et farligt vejsving i landsbyen Allerup ved Tjæreborg.

Her afslørede kontrollen en bilist, der fræsede gennem den lille landsby med 142 kilometer i timen, hvor der højest må køres med 50 kilometer i timen.

- Det er fuldstændig uansvarligt at køre så stærkt. Det er jo næsten tre gange så hurtigt som tilladt. Vi får et stigende antal henvendelser fra bekymrede borgere. Ofte viser det sig, at der virkelig er noget at komme efter - både i antallet af overtrædelser og så disse grove vanvidsbilister, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, der er leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

