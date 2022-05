Politiet efterforsker mistænkeligt dødsfald

Lørdag klokken 13.42 modtog Syd-og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om et mistænkeligt dødsfald i boligkvarteret Toften i Padborg, hvor en mand er afgået ved døden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet afspærrede efter anmeldelsen et større område på stedet, hvorefter både teknikere og hundepatruljer undersøgte området.

Politiet er fortsat til stede på gerningsstedet for at foretage tekniske undersøgelser, og de forudser, at de vil være der nogle timer fremad.