Politiet og nye teststeder er klar til at modtage grænsependlere

- Vi har efterhånden en del rutine i at håndhæve covid-19-restriktioner, og denne gang er der alene tale om, at de krævede test for indrejsende fra grænselandet får en kortere gyldighed. Langt de fleste bakker op om nødvendigheden af de forskellige tiltag, der er iværksat af hensyn til folkesundheden i samfundet. Hvis vi efterfølgende alligevel får en anmeldelse, eller på anden måde får kendskab til, at man ikke overholder reglerne, så vil vi iværksætte den nødvendige efterforskning, siger politiinspektør Brian Fussing, Udlændingekontrolafdeling Vest, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.