100.000 kroner i bøde for at kaste skraldespand efter dommer

Vejle Boldklub skal betale en bøde på 100.000 kroner for flere uro-situationer under Superligakampen mellem VB og AGF påskedag, hvor der bl.a. blev kastet en skraldespand efter en linjedommer.

Fodboldens Disciplinærinstans har i en kendelse afgjort, at Vejle Boldklub skal betale en bøde på 100.000 kroner for at overtræde ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. Det oplyser DBU.

Da Vejle Boldklub og AGF den 21. april mødtes på Vejle Stadion i Superligaens nedrykningsspil, blev kampen stoppet i det 86. minut på grund af flere episoder. Herefter var spillet afbrudt i fem minutter.

Dommer Peter Munch Larsen har i sin indberetning af kampen beskrevet, at der løb en tilskuer på banen, at der blev kastet flere genstande på banen. Deriblandt en metalskraldespand, som ramte den ene linjedommer, samt at der blev kastet væsker og råbt diverse ting efter dommerne i spillertunnelen. Her hev en Vejle-tilskuer desuden fat i den ene linjedommers trøje bagfra.

På baggrund af disse uroligheder har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet at starte en sag imod Vejle Boldklub.

I sin redegørelse skriver Vejle Boldklub, at fansenes opførsel er ”imod klubbens ånd og den oplevelse, som Vejle gerne vil give modstandere, dommere og tilskuere.”

Baneløberen og de to personer, der kastede skraldespande på banen, har fået en to-årig karantæne fra fodbold på Vejle Stadion.

Den Vejle-fan, der kastede skraldespanden, som ramte linjedommeren, kan se frem til en sigtelse for vold, fremgår det også af Vejle Boldklubs redegørelse.

Fodboldens Disciplinærinstans gør i kendelsen opmærksom på, at det er den 7. indberetning instansen afgør og sanktionerer overfor Vejle Bolfdklub indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”.

Vejle kan appellere afgørelsen til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.