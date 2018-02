15-årige Alberte og Camilla blev tilbudt MDMA på Instagram

Instagram er kendt som et socialt medie, hvor man kan dele billeder. Men det bliver også brugt til at tilbyde skoleelever MDMA.

- Ved du hvad MDMA er og har du prøvet det før?

Det spørgsmål fik 15-årige Alberte Maack ud af det blå på Instagram, da hun var på vej hjem fra skole.

Spørgsmålet kom i en besked fra en ung kvinde, som Alberte ikke kendte. Alberte svarede, at hun ikke vidste, hvad MDMA var.

- Det er en slags ’drug’ i guess. Kunne du tænke dig at prøve det en dag måske?, lød næste besked, der blev efterfulgt af en længere beskrivelse af, hvordan det er at tage MDMA.

Alberte svarede nej. Kort tid efter slettede den fremmede kvinde samtalen.

- Jeg tænkte, at det var mærkeligt, at hun skrev til mig, siger Alberte fra Vejle til TV SYD og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvorfor hun skrev til mig. Det virkede tilfældigt, at det lige var mig.

Jeg tog det ikke som noget slemt, så jeg sagde det ikke til nogen. Men det skulle jeg nok have gjort. Camilla Franzen, Vejle

”Det er gået for vidt”

Kvinden skrev også til Albertes klassekammerat Camilla Franzen. Samme indgangsspørgsmål. Samme lange beskrivelse af kroppens reaktion på MDMA, da Camilla svarede, at hun ikke vidste, hvad MDMA var.

- Jeg kunne mærke, at det bare var for mærkeligt. Så jeg skrev nej tak til hende og slettede samtalen, fortæller Camilla, der også er 15 år.

Begge piger synes, at det er for galt, at de blev kontaktet på den måde.

Beskrivelsen af MDMA, som den ukendte kvinde sendte til Camilla og Alberte. Foto: Screenshot

- Hun skriver til mindreårige. Det er gået for vidt, når man ikke kan være på Instagram i fred, siger Alberte.

- Det er tankevækkende, at nogen kan finde på at kontakte os og skrive om det her, siger Camilla.

Sagde det ikke til nogen

Da pigerne fik beskeden, sagde de det ikke til nogen.

- Jeg tog det ikke som noget slemt, så jeg sagde det ikke til nogen. Men det skulle jeg nok have gjort, fortæller Camilla Franzen.

- Jeg blokerede hende jo, og så var det ligesom det. Så tænkte jeg ikke mere over det, siger Alberte Maack.

De seneste dages store fokus på MDMA har sat tankerne i gang hos Camilla og Alberte. Tidligere på ugen døde en ung mand fra Sjælland efter at have taget MDMA og lørdag blev to piger indlagt i Esbjerg med mistanke om MDMA-forgiftning.

Læs også 19-årig sigtet for at forsyne to piger med MDMA

- Jeg har talt med min mor om det, og vi har talt om, hvad det er for et stof og hvad jeg skal gøre, hvis jeg bliver kontaktet igen, siger Camilla.

Det kommer til at fylde i skolen

De to piger, der blev indlagt i Esbjerg i weekenden, var jævnaldrende med Camilla og Alberte. En 19-årig mand er anholdt og sigtet for at have overdraget dem stoffet MDMA. Hvordan den 19-årige mand har fået stoffet er stadig uklart.

Historien om de to piger og om den unge mand, der døde på Sjælland, kommer til at fylde, når Alberte og Camilla skal i skole mandag.

- Jeg tror, at vi kommer til at tale om det. Og om de her beskeder. Fordi det er så relevant netop for os med den alder, vi har, siger Camilla Franzen.