17-årig hestepige brækkede nakken: Nu advarer hun andre på sociale medier

Anita Louise Petersen var for få dage siden ude for en alvorlig rideulykke. Nu advarer hun andre – blandt andet på Instagram.

- Jeg ønsker ikke, at det her skal ske for andre. Det er min egen skyld, og jeg håber, at min historie kan hjælpe andre.

I weekenden var 17-årige Anita Louise Petersen fra Kliplev til ridestævne som så mange gange før.

Men denne gang gjorde hun noget, hun ikke plejer at gøre. I jagten på en podieplads tog hun en chance og satte farten op. Hesten faldt i et spring, og Anita brækkede nakken to steder og forstuvede håndleddet.

I dag kan hun gå og stå, men hun skal holde sig i ro, fordi hun ellers risikerer at blive lam.

- Pas på dig selv. Tag ikke en chance bare for at vinde et trofæ, siger Anita Louise Petersen.

Anita Louise Petersen er en erfaren rytter. Hun plejer ikke at tage chancer, når hun rider, men det gjorde hun i weekenden, og den beslutning kostede to brækkede knogler i nakken. Foto: John Melin, TV SYD

Hun deler sin historie for at sætte fokus på sikkerhed i ridesporten.

- Jeg ser så tit folk, der rider med hovedet under armen. De er heldige, men det går bare galt en dag. De, der ikke har respekt for heste, rider rundt uden hjelm og sikkerhedsudstyr, siger Anita Louise Petersen, der selv bar ridehjelm, da ulykken skete.

Hun skal nu gå med halskrave de næste tre måneder, og så skal hun ofte til tjek på sygehuset. Det betyder også, at der går en rum tid, før hun igen får lov til at sætte sig op på en hest.

Bruger sociale medier for at nå mange

Anita Louise Petersen har altid været aktiv på de sociale medier og blogger dagligt på Instagram, hvor hun har over 15.000 følgere.

Det er også på her, hun forsøger at råbe folk op.

- Jeg håber, at det kan nå ud til en masse mennesker, så det kan sprede sig, og så folk bliver opmærksomme på sikkerheden, passer på og går med sikkerhedsudstyr, siger hun.

- Jeg håber, at mit budskab kan være en øjenåbner

Der er kun fire dage siden, at Anita Louise Petersenvar ude for ulykken. Og allerede på dagen var hun ude med et opslag på Instagram.

- Jeg synes bare, at det er vigtigt, at det kommer ud med det samme – og ikke om for eksempel et halvt år. Der kan det være glemt. Nu hvor vi er her, skal det tages alvorligt, fortæller hun.

Hun er glad for heste og har redet hele sit liv. Hun mener, det er vigtigt at have respekt for sporten.

- Jeg håber, at mit budskab kan være en øjenåbner for mange. Måske tænker de sig om en ekstra gang.

Anita Louise Petersen red til stævnet i weekenden på hoppen Extra P. De er stadig venner i dag - og hesten har ingen mén efter ulykken. Foto: John Melin, TV SYD