17-årig pige skudt i låret fra forbipasserende bil

Natten til søndag blev der skudt mod fire piger, som var på vej hjem i Horsens. Politiet efterlyser vidner.

En 17-årig pige blev pludselig skudt i baglåret natten til søndag, da hun krydsede Nørrebrogade i Horsens sammen med tre veninder.

Hun blev ramt af et hagl fra et luftgevær eller en luftpistol, som blev affyret fra en mørk personbil, som kørte forbi. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, som nu søger vidner til den usædvanlige hændelse.

Følte "et bid i baglåret"

"Var du i Horsens natten til søndag den 7. juli? Eller kender du nogen, der var?", spørger politiet på sin hjemmeside.

Her kan man læse, at skuddet blev affyret klokken 01.30. En af pigernes mor skulle hente de fire veninder i sin bil, og de kom gående hen til det sted, de skulle møde hende.

Under køreturen hjem gik det op for pigen, at hun blødte, og hun havde hul i bukserne Sydøstjyllands Politi

"Da de krydsede Nørrebrogade ved Falckstationen, kørte en mørk personbil forbi dem, og de hørte et højt knald, og den 17-årige pige mærkede, hvad der føltes som et ”bid” i baglåret". Under køreturen hjem gik det op for pigen, at hun blødte, og hun havde hul i bukserne", skriver politiet.

Blyhagl i baglåret

Pigen blev efterfølgende kørt på skadestuen i Horsens, og et blyhagl blev fjernet fra hendes baglår.

De fire piger mener, at skuddet kom fra den mørke personbil, der passerede dem.

Bilen var kørende ad Nørrebrogade i retning mod byen og beskrives som en mindre mørk personbil, med nedrullet vindue i passagersiden. Fra bilen blev der spillet høj musik.

Efterlyser vidner

Sydøstjyllands Politi har efterforsket sagen, men nu har politiet brug for vidner:

"Så hvis du har set bilen et eller andet sted, hørt om lignende episoder eller på anden måde har tip om, hvem gerningsmændene kunne være, så kontakt Sydøstjyllands Politi via 114, så vi kan få stoppet det her".