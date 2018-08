19-årig varetægtsfængslet i sag om grov voldtægt

19-årig sigtet for knytnæveslag, kvælertag, dødstrusler og voldtægt.

En 19-årig mand fra Vejle blev onsdag sendt i varetægtsfængsel i fire uger. Han er sigtet for at have begået voldtægt og grov vold en tidlig morgen den 19. juli i en lejlighed i Vejle.

Han er sigtet for at have slået ofret med adskillige knytnæveslag i ansigtet og på kroppen, for at have bankets ofrets hoved mod gulvet, at have taget kvælertag på ofret, så vedkommende ikke kunne trække vejret, at have truet med at slå ofret ihjel, at have tvunget sig til oralsex og for at have voldtaget ofret analt.

Den 19-årige nægtede sig skyldig, men han kærede ikke varetægtsfængslingen til landsretten. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter at sigtelsen var læst op for den sigtede i retten i Kolding, blev dørene lukket for offentlighedens adgang til resten af sagsbehandlingen.