20 unge bruger søndagen på at renovere ødelagte badehuse

I foråret blev badehusene ved Augustenborg Slot udsat for hærværk. 20 unge fra den lokale ungdomsskole satte sig for at reparere de populære træhuse.

20 unge fra Sønderborg Ungdomsskole tog søndag arbejdstøjet på for sammen at reparere og male de gamle badehuse ved Augustenborg Slot.

Det er et populært sted at hænge ud for de lokale unge, så jeg tænkte, det ville være godt, hvis de også hjalp med at reparere de gamle badehuse. Morten Mehlberg, skolefritidskoordinator, Sønderborg Ungdomsskole

Badehusene er meget populære hos de lokale borgere - unge som ældre - og da Morten Mehlberg, der er skolefritidskoordinator ved Sønderborg Ungdomsskole, hørte, at der var begået hærværk mod dem, fik han en ide.

- Det er et populært sted at hænge ud for de lokale unge, så jeg tænkte, det ville være godt, hvis de også hjalp med at reparere de gamle badehuse, siger Morten Mehlberg til TV SYD.

Den ide blev taget rigtig godt imod hos de unge, og i løbet af få dage havde et hold på 20 drenge og piger meldt sig til arbejdssøndagen.

Sådan så badehuse ved Augustenborg Slot ud før renoveringen i dag. Foto: Privat

Ud over graffiti-hærværk så var badehusene også mærket af mange års brug, så de trængte i det hele taget til en kærlig hånd, fortæller Morten Mehlberg.

- En stor del af træværket på selve badebroen var meget råddent, så det skiftede vi også, nu vi var i gang, siger Morten Mehlberg.

Medlemmer af lokal badeklub gav en hånd med

Mens de unge knoklede, kiggede også medlemmer af den lokale badeforening forbi - Klub 9:09 - for at give en hånd med arbejdet. De cirka 25 medlemmer bruger badehusene hver dag året rundt, hvor de mødes klokken 9:09 for sammen at tage en dukkert i Alsund.

- Det var dejligt, de også kom og hjalp, siger Morten Mehlberg, som er yderst tilfreds med dagen. - Vi nåede alt det, vi havde sat os for - og endda lidt mere.

Det er Sønderborg Kommunes Vej og Park, som har betalt for materialerne.