Iværksættere skal lære at være grønne fra start

Grønne erfaringer

Hos Compas har de hjulpet mange iværksættere i gang, siden de begyndte i 2019. Nu skal de hjælpe endnu flere sammen med Aarhus Universitet og Erhvervshus Midtjylland.

- Det er et projekt, hvor vi kan få den viden og de erfaringer, vi har fået med den grønne omstilling og en bæredygtig udvikling igennem de sidste fire år her i Compas, længere ud, siger Merete Valbak, leder af Compas Hedensted.

Her vil de lære nye virksomheder at undersøge mulighederne for at genbruge materialer, og hvordan man sætter et mindre CO2-aftryk.