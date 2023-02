14-årige Vilhelm og Jonas har startet egen virksomhed og tjener penge på det, de elsker

Og derfor var det helt nærliggende for dem at kaste sig ud i snedkeriet - deres alder til trods. For de ser det ikke som nogen hindring for at drive egen forretning, at de 'kun' er 14 år.



- Man kan da gøre, hvad man vil, hvis man bare har lysten, lyder svaret prompte.



Passionen for træ

For de to venner er det især det at kunne vise et fysisk produkt frem, der er blevet brugt tid og energi på, som driver dem.

- Der er altså ikke noget federe end at kunne vise noget frem, hvor man kan fortælle om alle detaljerne og hele processen. Det kan for eksempel være, hvordan man har fyldt en knast ud, siger Vilhelm Winther Jørgensen, der hurtigt bliver afløst af Jonas Helmuth.

-Ja, og det er bare fedt at være stolt over de produkter, man laver, og mærke tilfredsheden, når man har lavet den perfekte fingertapning eller lignende, siger han.