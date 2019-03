22 borgmestre: 21 milliarder ekstra til børn og gamle

22 borgmestre vil - uanset partifarve - have, at det stigende antal børn og ældre i samfundet skal stå øverst på dagsordenen i valgkampen.

22 danske borgmestre stiller nu krav til Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V).

De vil have, at det stigende antal børn og ældre frem mod år 2030 skal tages meget mere alvorligt, end det er tilfældet nu, skriver Avisen Danmark - Jysk Fynske Medier.

Der bliver flere ældre, og der bliver flere børn, ergo er vi nødt til at finde ud af at få flere penge kanaliseret over til kommunerne, som jo leverer 60 procent af den offentlige service. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, (V), Esbjerg

Borgmestrene, der er ligeligt fordelt mellem rød og blå blok, mener, at når vi i løbet af de næste ti år kan se frem til 70.000 flere 0 til 5-årige børn og 213.000 flere ældre over 75 år, så mangler den udfordring på landspolitikernes dagsorden - uanset om Danmarks kommende statsminister hedder Lars Løkke Rasmussen (V) eller Mette Frederiksen (S) efter folketingsvalget.

- Det, vi egentlig beder om, er, at man sætter demografien øverste på dagsordenen i Folketinget, når man forhandler finanslov. Der bliver mange flere ældre, og der bliver mange flere børn - ergo er vi nødt til at finde ud af at få flere penge kanaliseret over til kommunerne, som jo leverer 60 procent af den offentlige service. Ellers bliver velfærden meget forringet, siger borgmester i Esbjerg Jesper Frost Rasmussen, (V).

Jesper Frost Rasmussen og de andre borgmestre vil have, når der forhandles finanslov, at folketingspolitikerne hver gang sætter den demografiske udvikling på dagsordenen, så kommunerne ikke hvert år skal forhandle sig til ekstra bevillinger.

- Hvis vi skal fremskrive tingene, koster det 21 milliarder kroner mere frem mod 2030 - vi skal som kommune også levere og se, hvordan vi kan gøre tingene bedre, siger Jesper Frost Rasmussen.

Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S) er også medunderskriver af brevet til Folketingspolitikerne.