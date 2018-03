29-årig stak jævnaldrende mand 31 gange

En 29-årig mand er varetægtsfængslet frem til 10. april. Han er sigtet for at have forsøgt at dræbe en jævnaldrende mand med knivstik her på Frederik 7. Vej i Kolding. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

En 29-årig mand fra Kolding er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at have forsøgt at dræbe en jævnaldrende mand ved at stikke ham mindst 31 gange med en kniv.