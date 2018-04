36-årig mand erkender at have skudt mand i hovedet i Tinglev

Under et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg lørdag erkendte en 36-årig mand drabsforsøg på en jævnaldrende mand i Tinglev natten til fredag.

En 36-årig mand har lørdag erkendt at have skudt en 36-årig mand i hovedet i Tinglev natten til fredag. Manden erkendte drabsforsøget under et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg. Det skriver JydskeVestkysten.

Natten til fredag blev en mand fundet svært kvæstet af skud i en lejlighed på Stationsvej i Tinglev. En patrulje ankom til lejligheden efter en anmeldelse om skud. Allerede fredag eftermiddag kunne Syd- og Sønderjyllands politi anholde en 36-årig mand og en 29-årig kvinde. Senere på aftenen blev også en 25-årig mand anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabsforsøget i Tinglev.

De tre blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg lørdag klokken 12, og det er altså her, den 36-årige ifølge JydskeVestkysten har erkendt drabsforsøget. Ifølge avisen skulle den 36-årige have erkendt sig skyldig, men ikke i forening med de to medsigtede.

Anklager Camilla Holst havde forud for grundlovsforhøret meddelt, at hun ville begære dørlukning, da efterforskningen stadig er i gang.

Det har ikke været muligt at få yderligere information om skudofrets tilstand. Fredag aften betegnede lægerne på Odense Universitetshospital hans tilstand som kritisk, men stabil.

