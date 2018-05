43-årig blev dømt og udvist for at have børneporno på mobilen

Retten i Horsens har dømt en 43-årig irakisk statsborger for at besidde børneporno og udvist ham af Danmark de næste seks år.

Manden blev anholdt i januar i år i forbindelse med en voldssag, hvor hans telefon blev beslaglagt.

Politiet undersøgte telefonen grundigt, og fandt blandt de omkrimng 15.000 fotos og videoer på telefonen i alt 12 billeder og 25 videofiler, der kunne karakteriseres som børneporno.

Den 43-årige mand bor og opholder sig til daglig i Italien - men er af irakisk afstamning. Han afviste under retssagen, at han havde haft til hendsigt at være i besiddelse af børneporno.

- Manden nægtede sig skyldig med henvisning til, at det ikke var bevidst, at materialet var gemt på telefonen. Han erkendte dog, at han havde søgt efter det på nettet samt gemt det ned på sin telefon, men hver gang slettet materialet med det samme igen, oplyser sagens anklagerr Tobias Engby, Sydøstjyllans Politi.

Domsmandsretten fandt tiltalte skyldig og idømte manden 20 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Manden, der har kone og et barn i Danmark, som han efter eget udsagn kun har set én gang på halvandet år, havde ikke tilstrækkelig tilknytning til Danmark til, at det kunne begrunde, at han ikke skulle udvises.

Den 43-årige mand blev efter sagen varetægtsfængslet af retten indtil afsoning og udvisningen af Danmark kan gennemføres. Manden modtog dommen.