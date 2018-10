60-årige Kirsten overvandt slidgigten - og blev verdensmester

Guldmedalje koster: Nul ferie, nul fødselsdag, nul hyggevin men tonsvis af benhård træning.

Hun bøvler lidt med dem.

De er ikke sådan lige at få på. De røde inline-skøjter. De skal sidde tæt og helt rigtigt, inden Kirsten Bak Hansen skal ud at træne på den nærliggende lange cykelsti lidt udenfor Sig ved Varde.

Jeg må indrømme, at der blev fældet nogle tårer, da jeg kom i mål. Kirsten Bak Hansen, Sig

Ikke fordi det sker så tit mere. Det med at træne.

Ikke efter hun stod øverst på podiet i Engadin i Schweiz som verdensmester i marathon for inline-skøjtere i gruppen under 70 år og fik hængt guldmedaljen om halsen.

En oplevelse for livet.

- Det var simpelthen en forløsning. Og jeg må indrømme, at der blev fældet en hel del tårer, da jeg kom i mål, siger hun.

Sådan ser VM-trøjen ud. Den bæres med stolthed. Foto: Finn Grahndin

Ramt af slidgigt

Kirsten Bak Hansen er en målrettet kvinde.

Hun blev også verdensmester i 2010, men så løb hun ind i alvorlige problemer. Både mentalt og fysisk.

De mange timers træning helt alene tærede på humøret. Og så begyndte lænden at gøre ondt. Meget ondt. Hun kom til scanning. Lægen: "Det er slidgigt".

Det blev så slemt, at hun ikke længere kunne få sine inlinere på. Men hun nægtede at stille dem på hylden. Tværtimod.

- Jeg sagde til mig selv, at når jeg blev 60 år, så ville jeg have et comeback og blive verdensmester igen.

Jeg kom i mit livs form. Men hold da op. Det gjorde ondt ind i mellem. Kirsten Bak Hansen, Sig

I sit livs form

På trods af at have været ude af konkurrencer i otte år bed hun tænderne sammen og begyndte ganske langsomt at bygge sin form op. Blandt andet ved at cykle.

Endelig lykkedes det. Til sidst kunne hun det, hun ville. Drøne derudaf på sine inlinere.

- Jeg kom i mit livs form. Men hold da op. Det gjorde ondt ind i mellem. I dag tænker jeg: Aldrig mere intervaltræning, siger hun.

- Lad være med at give op

Med den stadig bedre form opnåede hun at blive nummer to i sin klasse til europamesterskaberne i Sempachersee i Schweiz. I tiden 1. time og 18 minutter. Altså fire minutter langsommere end ved VM.

Artiklen fortsætter under billederne.

Sådan ser den ud. Guldmedaljen fra VM i Schweiz. Foto: Finn Grahndin

Medaljens bagside ser i det her tilfælde lige så godt ud som forsiden. Foto: Finn Grahndin

Alderen tynger ikke hendes tankegang.

- Mit råd til folk er: Ja, det kommer ikke af sig selv, det gør det ikke. Man er nødt til at yde noget. Men sørg nu for at holde dig i gang. Tænk over, hvad du putter i munden, og lad være med at lade dig begrænse af din alder, men tag det som en udfordring. Lad vær med at give op. Fortsæt!

Måtte droppe fødselsdag

Det endelig mål. Come back-et. Det har haft en pris. Ikke at hun fortryder, men det tager tid - masser af tid - at træne for at nå så ambitiøst et mål som et verdensmesterskab.

Sommerferien med manden blev droppet. Hyggevinen med manden blev droppet. Hendes egen 60 års fødselsdag den 22. juli blev droppet.

- Uden min mands opbakning kunne det her slet, slet ikke have kunnet lade sig gøre. Han har givet mig plads til at træne, han har troet på mig, og han har måttet lære at nyde et glas vin for sig selv. Men det er han nu blevet ret god til, tilføjer hun med et stort smil.

Jeg vandt. Privatfoto fra VM i Schweiz. Foto: Finn Grahndin

Skifter spor - igen

De første inlinere fik hun på sin 40 års fødselsdag. De blev købt i Bilka.

Før det løb hun, men fik problemer med knæene. Så hun har skiftet spor et par gange. Og til marts hopper hun over i skisporet.

- Jeg har en drøm om at være med i skiløbet Border-to-Border fra den russiske grænse til den svenske - 450 kilometer.

Du kan ikke lade være, hva'?

- Nej, jeg skal have et aller andet mål, griner Kirsten Bak Hansen.