700 forestillinger med vikinger - kun to aflysninger

Jels Vikingespil kører på 42. år, hvor det er blevet til i alt knap 700 forestillinger. Ved søbredden opføres i år forestillingen "Ulvesommer".

Drabelige fægtekampe, frådende vikinger og skønne møer. Ved vikingespillene i Jels er der nærmest statsgaranti for dramatik og kærlighed på scenen ved søen i Jels. Og garanti for, at forestillingen gennemføres uanset vejret.

Hvert år dukker tusindvis af tilskuere fra det meste af landet op ved Jels Nedersø for at følge årets forestilling, som nu har 42 år på bagen. Sidste sommer spillede skuespillerne for samlet set over 20.000 tilskuere, som atter er ambitionen i år.

Vi har heldigvis kun aflyst to forestillinger gennem de 42 år, og det var vist på grund af vejret. Bruno Schmidt Bennedsen, formand for Jels Vikingespil

- Selvfølgelig går vi efter det samme tilskuertal i år, men vi budgetterer altid med 14.000. Der er jo også en risiko for, at det hele regner væk, fortæller Bruno Schmidt Bennedsen, formand for Jels Vikingespil, til TV SYD.

Kun to aflysninger nogensinde

Forestillingen i Jels er dog ikke just kendt for at skuffe publikum med aflysninger. Ud af knap 700 forestillinger gennem årene er det ikke blevet til mange aflysninger

- Vi har heldigvis kun aflyst to forestillinger gennem de 42 år, og det var vist på grund af vejret. Vi har ry for at spille uanset, siger han.

Et eventuelt overskud fra vikingespillet går til at udskifte udstyr og andre forbedringer.

- Vores eneste formål er at producere næste vikingespil. Vi går efter at give publikum en oplevelse med for eksempel flot lys, som underbygger det dramatiske i forestillingen, siger Bruno Schmidt Bennedsen.

Skuespiller er fægteinstruktør

Vikingespillet beskæftiger på den gode side af 500 frivillige, hvoraf 120-130 er på scenen.

Årets forestilling ”Ulvesommer” handler om modsætninger, forbudt kærlighed og ulve. Forestillingen er skrevet og instrueret af Thomas Howalt, og skuespilleren David Owe er tilbage i rollen som fægteinstruktør. Hans baggrund er udover skuespillerfaget en uddannelse i stagefight fra Det Kongelige Teater.

Premieren fandt sted i fredags den 6. juli, og sidste forestilling er den 22. juli. Vikingerne holder hviledag søndag den 15. juli. Søndag den 8. juli er en eftermiddagsforestilling med start kl. 16.00, mens der alle andre dage begyndes kl. 20.00.

Jels Vikingespil gennem årene (Årstal: Titel, tilskuere)

1977: Roar og Helge, 19.250

1978: Amled, 18.672

1979: Thyra Danebod, 17.500

1980: Starkad, 15.100

1981: Knud hin Fundne, 20.401

1982: Hagbard og Signe, 19.300

1983: Tove Mistivis Datter, 20.760

1984: Hakon Jarl, 17.000

1985: Kong Roar og Kong Helge, 19.642

1986: Røde Orm, 22.282

1987: Kong Ahlewis Guld, 15.900

1988: Rolf Krake, 13.713

1989: Sigurd Fafnersbane, 12.285

1990: Hagbard og Signe, 8.913

1991: I Vølvens Spind, 10.662

1992: Regnar Lodbrog og Kraka, 15.340

1993: Angantyr og det Sorte Sværd, 12.834

1994: Bjørn hin Blodige, 14.214

1995: Dronning Yrsas Sejr, 14.406

1996: Bjovulfs kamp mod Kæmperne, 11.743

1997: Hakon Jarl hin Rige, 11.790

1998: Amhlet, 9.774

1999: Hroar og Helge, 13.357

2000: Helge Hundingsbane, 10.888

2001: Krakas Hævn, 18.307

2002: Den Røde Viking, 13.277

2003: Vølund Smed, 14.706

2004: Kong Skjold, 13.580

2005: Hoder & Balder, 15.698

2006: Røde Orm, 17.828

2007: Frejas Stemme, 15.456

2008: Danernes Konge, 16.442

2009: Gorm den Gamle, 17.026

2010: Harald Blåtand, 19.839

2011: Svend Tveskægs Skat, 19.743

2012: Valdemar I Viking, 17.533

2013: Vejen Til Vinland, 19.303

2014: Ormehul TIl Miklagård, 16.610

2015: Palnatoke, 16.733

2016: Starkad, 19.368

2017: Thor, Hammer og Kærlighed, 20.128

2018: Ulvesommer: -

