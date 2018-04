700 kroner blev til over 8000 kroner

Syv ud af 34 gamle hundredekronesedler kom i dag under hammeren hos Bruun Rasmussen. Pengene blev i marts fundet på et gammelt loft i Augustenborg.

- Det er da skønt. Vi er godt tilfredse med beløbet. Det er penge, vi ikke har regnet med, siger Gunnar Hansen, der er ejeren af 36 gamle hundredekronesedler.

Det er da skønt. Vi er godt tilfredse med beløbet. Det er penge, vi ikke har regnet med. Gunnar Hansen, Als

I midten af marts fandt tre tagtækkere de mange hundredekronesedler på et loft på en gammel slægtsgård i Augustenborg. Det overraskede gårdejeren Gunnar Hansen, men han fortæller, at det formentligt var hans bedstefar, der gemte dem.

Sedlerne er fra perioden 1924-40. Dengang var de hver især hundrede kroner værd. I dag blev syv af dem solgt på Bruun Rasmussens onlineauktion til en samlet værdi af 8.350 kroner.

- Vi havde ikke regnet med, at Bruun Rasmussen ville have pengene, så det er vi da stolte af, siger Gunnar Hansen.

De mange, gule sedler bliver solgt over tre omgange på Bruun Rasmussens onlineauktion. Den første var i dag, hvor syv sedler blev solgt. De næste to auktioner er senere i april og til maj, og her vil resten af de 34 sedler blive solgt.

- Det kan være, at pengene først lige skal stå lidt, men mon ikke de skal bruges til noget ferie, siger ejeren af sedlerne.

Læs også Hundredekronesedler lå gemt på loft