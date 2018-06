80-årig kvinde fuppet over telefonen

Kvinde ringede og udgav sig for at være fra FOA for at narre penge fra pensionist.

En 80-årig kvinde fra Egtved blev lørdag franarret et stort beløb, fordi hun havde tillid til en ukendt kvinde, som ringede hende op.

Sydøstjyllands Politi oplyesr, at den ukendte kvinde i røret udgav sig for at være fra fagforeningen FOA.

"FOA-kvinden" bildte det 80-årige offer ind, at hun havde 27.000 kroner til gode fra fagforeningen. Og at hun bare skulle oplyse sit kortnummer, kontonummer og kontrolcifrene på sit hævekort. Det gjorde den 80-årige kvinde desværre.

Stjal 10.000 kroner

Senere fik den 80-årige kvinde at vide, at nogen havde hævet 10.000 kroner på hendes konto, og at man også havde forsøgt at betale med hendes penge på flere hjemmesider.

Kortet blev derefter spærret. Det er ikke lykkedes at finde frem til den kvinde, som udgav sig for at være fra FOA.