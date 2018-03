Al sejlads til og fra Fanø er aflyst

Is og lavvande gør det umuligt at komme til og fra Fanø fredag morgen.

Fredag morgen er al sejlads til og fra Fanø aflyst. Det oplyser Fanøfærgen på Twitter. Sejladsen ventes genoptaget klokken 10.30. Afbrydelsen skyldes lavvande.

Også sejlads med den lille færge, Sønderho, er indstillet på grund af is i farvandet.

Rømø-Sild overfarten savner også vand under kølen. Her er to tidlige morgenture aflyst på grund af lavvande.

Rederiet oplyser, at man regner med at genoptage sejladsen kl. 9.30 fra List på Sild.

