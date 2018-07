Ali har det godt ovenpå brandsårs-operation

Papirer,som TV SYD har fået aktindsigt i viser, at Humlehøjskolen i Sønderborg ikke har levet op til sine egne sikkerhedsregler ved naturfagseksamen.

Den 16-årige Ali Mushin, der blev slemt forbrændt ved en ulykke ved en eksamen på Humlehøj-Skolen i Sønderborg for to uger siden er stadig indlagt på Rigshospitalet i København.

De seneste dage har han gennemgået en større operation som konsekvens af de svære forbrændinger han pådrog sig til sin naturfagseksamen kort før sommerferien.

Ali Mushin siger i dag til TV SYD, at han efter omstændighederne har det godt, men det er endnu uvist, hvornår han bliver udskrevet.

Da han hældte sprit over nogle varme kul i eksperiment i naturfag, gik der ild i hans tøj, nylon træningsbukser og en t-shirt i polyester. Han blev fløjet med helikopter til behandling på Rigshospitalet.

Arbejdstilsynet udstedte derefter efter et strakspåbud til den kommunale skole, der skal forhindre, at noget lignende kan gentage sig.

Arbejdstilsynet vurderer blandt andet, at såvel planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af eksamensforsøget ikke var fuldt forsvarligt.

Præcis, hvordan ulykken kunne ske - og hvordan en større mængde sprit endte i hænderne på eleven fra 9. klasse, er stadig delvist uafklaret - blandt de ubesvarede spørgsmål er, hvorfor eleverne havde adgang til mere sprit end, der skulle bruges til forsøget.

Papirer, som TV SYD har fået aktindsigt i viser, at skolen ikke har levet op til sine egne sikkerhedsregler - der netop foreskriver, at kittel skal bæres

I et tidligere svar til Arbejdstilsynet fremhæver skolen en plakat fra eksamenslokalet med sikkerhedsforeskrifter ved forsøg.

Af denne plakat fremgår det i punkt fire tydeligt, at der skal bruges beskyttelsesbriller og kittel, når der arbejdes med kemikalier.

Ifølge aktindsigten konkluderer Arbejdstilsynet også, at læreren ikke har bedt Ali om at iklæde sig kittel til eksamen, og det er myndighedens vurdering, at kombinationen af Ali Mushins tøj og den manglende kittel forværrede skaderne på Ali Mushins krop.

I dag har skolen sendt sit svar til Arbejdstilsynet, efter det strakspåbud, som tilsynet udstedte efter ulykken. Men hvad svaret indeholder - og om skolen vil agere anderledes fremefter, har hverken Arbejstilsynet, Humlehøjskolens ledelse eller Sønderborgs skoleforvaltning ønsket at oplyse til TV SYD i dag.