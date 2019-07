Anne-Marie Rindom vinder VM-guld: Det vildeste comeback

I overlegen stil sikrede Anne-Marie Rindom sig VM-guld i Laser Radial for anden gang i karrieren.

For anden gang i karrieren kan sejleren Anne-Marie Rindom kalde sig verdensmester i Laser Radial.

Onsdag morgen dansk tid sikrede hun VM-guldet i de to sidste sejladser i vandet ud for japanske Sakaiminato.

- Jeg havde faktisk en god fornemmelse inden start i dag, fordi jeg vidste, jeg ville have større fordel end mine konkurrenter af den ekstra fratrækker, der blev udløst. Så min strategi var at sejle så langt fremme som muligt uden at lave store fejl, fortæller hun.

- Men ved topmærket er jeg pludselig næstsidst, uden jeg helt forstår hvorfor. Det hele vender så på andet opkryds, hvor jeg går modsat feltet og får et kæmpe tryk. Det er nok det vildeste comeback, jeg har oplevet – og lidt heldigt, men held hører også med i sejlsport, forklarer Rindom om første – og afgørende – sejlads på finaledagen.

Da den tyrkiske konkurrent Ecem Gützel måtte nøjes med en 52.-plads, og sejlerne samtidig fik en ekstra fratrækker, så ugens to dårligste sejladser måtte trækkes fra pointregnskabet, var danskeren klart i spidsen inden den sidste sejlads, og guldet var sikret.

Hollandske Marit Bouwmeester og briten Alison Young tog henholdsvis sølv og bronze.

Cruisede til sidst

I den afsluttende sejlads tog østjyden den med ro. Rindom lå hele tiden i slipstrømmen af de forreste både og sejlede i mål på en 15.-plads.

Efter VM-åbningen i sidste uge så danskeren ellers ud til at gå et vanskeligt mesterskab i møde.

Hun tyvstartede i anden sejlads, hvilket udløste en 57.-plads, og i den efterfølgende sejlads blev hun nummer 28. Det skulle siden vise sig at blive de to sejladser, som hun kunne trække fra.

Andet VM-guld

Det er anden gang i karrieren, at hun vinder VM-guld i Laser Radial. Første gang var i 2015. Hendes første Laser Radial-guld blev fulgt op af bronze ved både VM og OL i 2016, og sidste år var hun tilbage på VM-podiet, da hun tog bronze i Aarhus.

Bronzemedaljen i Aarhus betød også, at hun sikrede en dansk nationsplads i Laser Radial til næste års OL, og hun er storfavorit til selv at udfylde pladsen. Hun har erklæret, at målet er at blive olympisk mester.

Tilbage i maj blev Anne-Marie Rindom også europamester i Laser Radial.

I 2009 blev hun verdensmester i Europajolle, der modsat Laser Radial ikke længere er på det olympiske program.