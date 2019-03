Astrid kan ikke styre sin krop eller tale - nu vinder hun pris for at være en god rollemodel

19-årige Astrid Siemens Lorenzen fra Sønderborg viser vejen for mennesker med hjerneskaden cerebral parese, og for det får hun nu en pris.

Astrid Simens Lorenzen var med sine egne ord lige ved at ’falde ud af kørestolen’ af glæde, da hun blev indstillet til Helene Elsass Prisen 2019. I går fik hun så prisen tildelt, og det gjorde ikke hendes begejstring mindre.

Den 19-årige kvinde fra Sønderborg har cerebral parese, spastisk lammelse, og det betyder, som vi tidligere har fortalt på TV SYD, at hun aldrig har kunnet gå eller tale, og hendes krop bevæger sig i et vilkårligt mønster, hun ikke selv kan styre. Hun kommunikerer derfor igennem en øjenstyret computer.

På trods af hendes udfordringer går hun i gymnasiet på Sønderborg Statsskole og er aktiv handicappolitisk, hvor hun bruger sig selv og sin historie som debattør og rollemodel. Og det er derfor, hun nu har modtaget Helene Elsass Prisen 2019.

- Astrid er et lysende fyrtårn, en strålende rollemodel, som inspirerer alle os andre til at leve efter, at det nytter, og at man aldrig skal give op på sine drømme og ambitioner, siger Nick Elsass i en pressemeddelelse.

Om prisen: Helene Elsass Prisen tildeles en person, et projekt eller en institution, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese. Med prisen følger 150.000 kroner.

’Enormt beæret’

Sammen med prisen følger normalt en pengepræmie på 150.000 kroner, men da prisen i år blev splittet mellem to prismodtagere, så har Astrid Simens Lorenzen ud over æren fået tildelt 75.000 kroner.

- Jeg er enormt beæret, og jeg var samtidig meget overrasket, grundet jeg bare er mig, Astrid på 19 år, siger Astrid Siemens Lorenzen til TV SYD.

- Det tydeliggør, at jeg er på rette vej med mit bidrag til arbejdet for at vise, at selvom man har et handicap og dermed ikke har de samme vilkår som andre, behøver dette ikke at være en forhindring i at leve det liv, man ønsker.

Pengene vil Astrid Siemens Lorenzen måske bruge på at færdiggøre en bog, hun er ved at skrive.

00:34 Hør en lille del af Astrid Siemens Lorenzens takketale her. Luk video

- Bogen skal blande andet oplyse om, at et handicap ikke bør være en stopklods for det, man ønsker. Endvidere skal den understrege vigtigheden i, at samfundet skaber de rette betingelser, også for mennesker med handicap, således, at man kan følge sit hjerte og ikke være begrænset af ens handicap.

To prisvindere

Ud over Astrid Simens Lorenzen modtog også 38-årige Pauline Sonne Schmidt fra Ikast Helene Elsass Prisen 2019. Det gjorde hun for at være initiativtager til at ’søsætte venskabsweekender, hvor familier med børn med cerebral parese mødes to gange årligt for at hygge sig, skabe venskaber og få netværk’, fremgår det af pressemeddelelsen fra Elsass Fonden.

Prisen blev overrakt til de to modtagere af H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er protektor for Elsass Fonden og CP Danmark.