Mogens og bæltekøretøjer sikrer udrykninger i sneen

Frivillige fra Hærhjemmeværns-distrikt Syd- og Sønderjylland har siden onsdag aften sikret, at udrykningskøretøjer og nødvendig hjælp kan nå frem til syge og ulykkesramte i Sønderjylland, selvom den kraftige snefygning har lukket vejene for normal kørsel.

Frivilligt mandskab fra Hærhjemmeværns-distrikt Syd- og Sønderjylland og flere terrængående køretøjer har siden klokken 21 onsdag aften været indsat og støtter ambulanceberedskabet med såvel bæltekøretøjer (Pansret Mandskabsvogne - PMV) samt terrænkøretøjer.

Vi kan køre direkte hen over marker uanset snemængden, hvis det er nødvendigt, så vi kan komme frem, hvor ambulancer må give op. Mogens Laursen, frivillig hjemmeværnsmand, Vojens

Der er således udstationeret et pansret køretøj i Toftlund, et pansret køretøj i Aabenraa samt et firehjultrukket køretøj i Sønderborg.

Mogens Laursen, hjemmeværnsmand fra Vojens, bemander bæltekøretøjet i Aabenraa.

- Vi kan køre direkte hen over marker uanset snemængden, hvis det er nødvendigt, så vi kan komme frem, hvor ambulancer må give op, siger Mogens Laursen til TV SYD.

Onsdag aften måtte en ambulance i Sønderborgområdet have assistance af det firehjulstrukne køretøj for at komme fri af sneen.

Støtten koordineres af Vagtcentralen ved Sønderjyllands politi og fastholdes til i aften klokken 18 med mindre, der kommer ændringer i vejrsituationen.

Padborg grænseovergang her til morgen. Kontrolmandskabet fryser med anstand i sneen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi