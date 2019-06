Efter krisemøde: Henrik Dahl siger undskyld

Liberal Alliance holdt krisemøde onsdag aften efter katastrofevalget. Nu undskylder Henrik Dahl.

En uge efter folketingsvalget er der fortsat ballade i Liberal Alliance, og onsdag aften var der krisemøde, da partiets hovedbestyrelse var samlet.

Balladen skyldtes i høj grad det genvalgte folketingsmedlem Henrik Dahl, som blev valgt i Sydjyllands Storkreds. Men efter mødet var der forsonende ord fra hovedpersonen selv på Facebook.

"Vi har netop afholdt møde i LA’s hovedbestyrelse. Et af emnerne var, hvordan vi taler til og om hinanden i LA. Det er klart, at der skal være en ordentlig tone. Også når presset er stort", skriver Henrik Dahl, som undskylder forløbet:

"Derfor vil jeg gerne undskylde uforbeholdent over for Anders, Mette og Thyra, at jeg anvendte en så hård og personlig tone på valgaftenen og dagen efter. Det var over stregen, og det beklager jeg", skriver han på Facebook.

Træt af at give stemmer til Dahl

Undskyldningen kom efter en del barske ord, ikke mindst i Sydjyland. Blandt andet har folketingskandidat Pernille Schwaner fra Kolding overvejet at melde sig ud af partiet. Det er sket i protest mod partifællen Henrik Dahl.

Så håber jeg, at han fremadrettet ikke opfører sig så usympatisk Pernille Schwaner, folketingskandidat fra Kolding, om Henrik Dahl

Hun fik tredjeflest LA-stemmer ved valget i Sydjylland, og hun er træt af, at de stemmer hjalp Dahl til at blive valgt.

- Jeg skal kunne se mine vælgere i øjnene, og det kan jeg ikke længere efter de udmeldinger, Henrik er kommet med. Mine stemmer er gået til ham. Jeg vælger dog at tolke hans undskyldning som om, han trækker sine udtalelser tilbage. Så håber jeg, at han fremadrettet ikke opfører sig så usympatisk, som han tidligere har gjort, siger Pernille Schwaner til TV SYD.

"Illoyal"

Pernille Schwaners kritik skyldes, at Henrik Dahl i barske vendinger har beskyldt partistifter Anders Samuelsen for at køre partiet i sænk. Valget barberede partiet ned fra 13 til fire mandater. Dahl mente, at Liberal Alliance blev til grin ved at gå i regering, og at Samuelsen havde favoriseret sin søster Mette Bock samt Thyra Frank.

Som tidligere fortalt i TV SYD er der også kold luft mellem Henrik Dahl og storkredsens spidskandidat, Steen Holm Iversen, som ikke blev valgt ind.

Henrik har kørt sit eget løb i valgkampen Steen Holm Iversen, spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds

- Henrik har kørt sit eget løb i valgkampen og har ikke samarbejdet med nogen. Det er meget kendetegnende for Henrik som person, og det kendetegner også hans illoyale angreb på Anders Samuelsen, sagde Steen Holm Iversen i TV SYD's valgcafé dagen efter valget.

"Kold i røven"

TV SYD forsøgte her til aften at få en kommentar til kritikken fra Henrik Dahl. Han har tidligere sagt til TV SYD, at han er "fuldstændig kold i røven" i forhold til Steen Holm Iversens kritik.

Ifølge DR vil Steen Holm Iversen blive løsgænger, hvis sagen ikke får konsekvenser for Henrik Dahl. Men der findes også kræfter i partiet, som gerne vil have ro. En af dem er Anja Daugaard, som er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Vejle.

- Jeg ville ikke have udtalt mig, som Henrik Dahl har gjort. Men jeg vil ikke deltage i personfnidder. Jeg bliver i partiet og vil holde den liberale fane højt, siger Anja Daugaard til TV SYD.

