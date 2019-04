Tidslinje: Benediktes 75 år med syd- og sønderjyderne

Se de mange gamle videoer af prinsesse Benedikte i Syd- og Sønderjylland.

Prinsesse Benedikte fylder 75 år i dag.

Lørdag blev hun fejret i Kolding med kæmpe hesteshow og en særudstilling om hendes liv.

Prinsesse Benedikte har viet sit liv til at sætte fokus på blandt andre udsatte, syge, spejdere og hestesport. Gennem sine mange protektorater og andre officielle pligter

Prinsessen færdes hjemmevant i Syd- og Sønderjylland. Gennem årene har hun opholdt sig meget i både Kolding, Gråsten samt syd for grænsen i Berleburg med sin familie.

I dag fejres hun på Amalienborg af dronning Margrethe til en middag, hvor de nærmeste i den kongelige familie deltager.

Her på TV SYD har vi været en tur i arkivet for at finde optagelser med prinsesse Benedikte.

Prinsesse Benedikte har været protektor siden teenageårene, hvor hun som 19-årig overtog sin mors (dronning Ingrid) arbejde som protektor for Pigespejdernes Fællesråd. I dag er hun protektor for 31 danske og 12 udenlandske organisationer, inklusive Dansk Rideforbund og Det Danske Spejderkorps, som fejrede hende ved Koldinghus lørdag.

Benedikte kom til verden under besættelsen. Det skete uden den sædvanlige kanonsalut, som markerer fødsler i Kongehuset. Tyskerne tillod nemlig ikke den slags.

Men det fandt modstandsbevægelsen sig ikke. Dagen efter sprængte de 21 “bomber” i Ørstedsparken som erstatning for den manglende salut dagen forinden.

På en løbeseddel, der blev sat i omløb i forbindelse med aktionen, blev Benedikte beskrevet som “et lys i mørket” for det danske folk.

Prinsesse Benedikte er fire yngre end sin storesøster, dronning Margrethe, og to år ældre end lillesøster Anne-Marie.