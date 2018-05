Benjamin fra Mændenes Maddyst: Jeg besøger min mors grav efter hvert afsnit

23-årige Benjamin fra Mændenes Maddyst mistede sin mor i januar. Han besøger hendes grav efter hvert afsnit for at fortælle hende, hvordan det gik.

Hver søndag sveder Benjamin Bugge Frederiksen i programmet Mændenes Maddyst, hvor han skal lære at lave mad. Rigtig mad. Ikke bare ost på toastbrød som han ellers nærmest lever af.

I programmet griner han med når noget koger over, når salt bliver taget for sukker og når bøffen bliver til kul. Men den glade unge mand bærer på en stor sorg.

Mor døde få uger inden optagelser

Benjamins mor fik konstateret kræft for 11 år siden. Hun levede med sygdommen og var i perioder kræftfri og frisk. Men den 1. januar i år kunne hendes hjerte ikke klare mere, og hun faldt om med hjertestop.

- Det første stykke tid føltes det som en ond drøm, jeg ikke kunne vågne op fra, fortæller Benjamin Bugge frederiksen.

Trods moderens død stillede han op som deltager i Mændenes Maddyst blot fem uger senere.

- Jeg meldte mig til programmet fordi det kunne få mig ud af lejligheden. Jeg ved, at min mor ikke ønskede, at jeg bare sad i lejligheden hele dagen og sørgede over hende, siger han.

Sorgen vender tilbage midt i frikadelle-opgave

Mange dage med optagelser af Mændenes Maddyst går godt. Der bliver grint af sovs med alt for meget fedt og alt for lidt smag, af pander med ild i og salater med enorme mængder chili.

Men under optagelserne til afsnittet, der bliver vist søndag, rammer sorgen Benjamin igen.

Opgaven fra dommerne lyder på at lave frikadeller. En ret som mor ofte er den bedste til at lave. Benjamin reagerer ved at blive meget ked af det. Han ryster og græder og må forlade køkkenet, hvor optagelserne er i gang.

- Det kom meget bag på mig, at jeg reagerede så voldsomt. Men det var fordi frikadeller altid var min mors ting, og hendes altid var de bedste, siger Benjamin.

Benjamin savner sin afdøde mor, som ifølge ham, var den bedste til at lave frikadeller Foto: Privat

Besøger grav hver dag

Han er glad for sin reaktion midt i frikadelle-afsnittet, for han er ikke bange for at vise følelser. Benjamin håber, at han ved at vise sin sorg, kan overbevise andre mænd om, at det ikke er et svaghedstegn at vise følelser, men at det er godt at dele sin sorg med andre.

Den 23-årige Benjamin besøger sin mors grav næsten hver dag. Ved graven fortæller han hende, om det der sker i hans liv. Og hver søndag får hun historien om dagens afsnit af Mændenes Maddyst.

Selvom Benjamin godt ved, at det bliver hårdt at se aftenens afsnit, så glæder han sig.

- Min mor ville have været stolt. Det er et meget personligt afsnit for mig, og jeg har dedikeret det til hende. Jeg ved, at hun kigger ned til mig og smiler, siger han.

Frikadelle-afsnittet af Mændenes Maddyst sendes på TV SYD søndag aften klokken 19.30. Samme dag, 13. maj, er i øvrigt mors dag og Benjamins mors fødselsdag.