Bestil en forsker hjem til hoveddøren

I forbindelse med videnskabsfestivalen Forskningens Døgn kan private, skoler og virksomheder bestille en forsker, og det er der flere der gør.

Forskningens Døgn kører i disse dage med 600 forskellige forskningsarrangementer over hele landet. Et af dem tilbyder, at du inviterer en forsker hjem til et foredrag.

Det har de gjort på elektronikvirksomheden Lodam i Sønderborg.

- Personligt synes jeg, det er rigtig spændende, og vi havde i personaleforeningen talt om, at der var en række muligheder, og det her, syntes vi, var lige spot-on, siger teknisk assistent Inge Vinther til TV SYD.

Virksomheden har bestilt en lektor og ph.d. i mikrobølger og telemåling, der skal fortælle om sit arbejde med en satellit, der kan måle jordens fugtighed og saltindholdet i havene.

Det er meget livsbekræftende at se, at der er så stor en interesse ude i samfundet for de ting, vi arbejder med. Sten Schmidl Søbjærg, DTU Space

- Det er fantastisk. Det er meget livsbekræftende for dansk forskning at se, at der er så stor en interesse ude i samfundet for de ting, vi arbejder med, siger Sten Schmidl Søbjærg fra DTU Space til TV SYD.

I Region Syddanmark har 105 forskere meldt sig til frivilligt at tage ud og holde foredrag for alle interesserede. Sidste år var der 85 forskere tilmeldt.

Et besøg af en forsker har også tidligere vist sig at kunne skabe nye idéer og fælles mål mellem forskerne og virksomhederne.

- Det ypperste ønske, vi kunne have - og det sker rent faktisk nogle gange i forbindelse med Forskningens Døgn - det er, at vi har nogle fælles interesser og problemstillinger, som vi så kan gå sammen om at få undersøgt nærmere, siger Sten Schmidl Søbjærg.

Det eneste, det kræver, for at få en forsker på besøg, er mindst 20 tilskuere og passende rammer for et foredrag.

