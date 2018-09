Evakuering i shoppingcenter er ophævet

To gange på et døgn er shoppingcenter i Flensborg evakueret efter bombetrussel. Politiet har ikke fundet nogen trussel.

Opdatering: Bombealarmen i Flensborg ved indkøbscentret Galerie i det centrale Flensborg er ophævet, uden at politiet har fundet nogen trussel.

Politiet har gennemsøgt centret med fem hunde, afspærringen er nu ophævet, og bilister, der ved evakueringen kl. 12.45 måtte efterlade deres biler inde på centrets område, kan nu hente dem igen. Det oplyser Flensborg Politi i en pressemeddelelse.

slut på opdatering.

For anden gang på et døgn er indkøbscentret Flensburg Galerie afspærret på grund af en bombetrussel. Søndag eftermiddag ved 17-tiden gennemsøger det tyske politi stedet med bombehunde, kunderne er blevet bedt om at forlade stedet centeret åbner ikke igen søndag. .

Foto: Karsten Sørensen, Flensborg

Også lørdag blev indkøbscentret evakueret på grund af en bombetrussel, og tysk politi gennemsøgte stedet i to timer uden at finde resultater.

De omkringliggende fodgængerområder er afspærret, bl.a. Angelburger Strasse, Südermarkt og Holm, og busser er omdirrigeret.

Foto: Karsten Sørensen, Flensborg