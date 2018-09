Bordtennis er en god måde at holde sig i gang på, når man når pensionsalderen. I Kolding mødes 16 herrer hver torsdag kl. 10.

Først et slag bordtennis - så et rundstykke og en kop kaffe - og så lige endnu et slag bordtennis.

Det er opskriften på et godt seniorfællesskab og måde at få bevæget sig på, når pensionen er en kendsgerning, og kroppen ikke længere bare passer sig selv.

Peter Henriksen er pensioneret lærer og er begyndt at spille bordtennis i Kolding.

- Ens reaktionsevne og tankevirksomhed bliver sat på prøve. Man kan mærke, man bliver bedre af at være hernede, siger han til TV SYD.

I alt 16 ældre er hoppet med på Kolding Kommunes koncept 60+ Frisk, der helt enkelt handler om at holde sig i gang.

Min kone synes, jeg ser tilfreds ud, når jeg kommer hjem hver torsdag. Kaj Olsen, pensionist Kolding

- Bordtennis er en genial sport, og selvom du har nogen skavanker og skader fra gamle dage, kan du spille alligevel. Der er ingen kropskontakt undtagen, når vi spiller double. Så det er ikke særligt fysisk krævende og slet ikke med det benarbejde, jeg præsterer, fortæller Kaj Olsen til TV SYD.

Fællesskabet spiller en rolle

Det handler ikke kun om, at kroppen skal holdes ved lige. Følelsen af at have et godt liv i en sen alder og fællesskabet blandt de ældre i bordtennisklubben spiller også en afgørende rolle.

- I vores alder kan det gå lynhurtigt, og så er det pludseligt ikke sikkert, at man har mulighed for at dyrke det fællesskab længere. Derfor nyder jeg, at jeg kan være med i det her fællesskab, udfordre hinanden og også tage pis på hinanden. Det tror jeg, er rigtigt godt. Det ligger jo lige om hjørnet, at det slutter med, at man kan være aktiv, siger Bue Thorsteinsson og suppleres af Kaj Olsen:

- Jeg glæder mig til at komme hver torsdag klokken 10. Jeg kommer faktisk 09.15 og bliver til klokken 12. Og så går jeg og glæder mig til, at det bliver torsdag igen. Min kone synes, jeg ser tilfreds ud, når jeg kommer hjem hver torsdag.

Ny dimension i tilværelsen

Der er intet som en glad ægtefælle - og heller intet som et godt fællesskab, der kan samle en op, når identiteten efter et langt arbejdsliv måske bliver en anden.

- Jeg tror der er mange, der føler en stor tomhed i tilværelsen, når de når deres pension. Deres tilværelse har jo været bundet op på deres arbejdsliv, og så står de lige pludselig og savner noget. Så er muligheden her, hvor der kan komme en anden dimension i tilværelsen, mener Peter Henriksen.