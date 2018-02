Borgere kæmper mod flere turister i stort turistområde

Planerne for udviklingen af Blåvand i de kommende syv år blev tirsdag præsenteret på museet Tirpitz. Ikke alle var lige glade for planerne.

Omkring 100 interesserede var mødt op for at høre mere om planen. Planerne er mange. Men ikke alle synes lige godt om planerne om flere turister – og dermed flere biler.

- Der er ikke plads til alle de turister, der kommer. Det må man gøre noget ved. Det er en forudsætning for at Blåvand kan overleve, siger Knud Johansson fra Blåvand Aktivitetscenter til TV SYD.

Det arbejder vi med de kommende år – og jeg tror også, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at vi kan få de nødvendige tilladelser. Så om nogle år står vi med langt flere tilfredse borgere og turister. Erik Buhl, borgmester, Venstre, Varde Kommune

Biltrafikken er steget gennem de seneste år. Især efter åbningen af Tirpitz, der gav over 180.000 gæster på et halvt år. Der går kun én vej gennem byen – ud til Blåvand Fyr og tilbage igen. I højsæsonen kører ca. 5.000 biler dagligt gennem byen på hverdage og omkring 12.000 biler dagligt i weekenden.

- Det er et kæmpe problem. For alle folk, der skal til fyret, Tirpitz eller sommerhusene, skal ind gennem byen. Der kommer også store turistbusser. Så det er et kæmpe problem med al den trafik, forklarer Mariane Nygaard Holm fra Borgerforeningen i Blåvand.

Flere projekter er på vej til Blåvand. Det betyder flere turister – og endnu flere biler.

- Jeg vil ikke have en motorvej. Men vi vil gerne have en løsning på infrastrukturen. Vi ved godt at det bliver svært, for der er ikke mange muligheder. Men vi er nødt til at finde en løsning, inden de går i gang med flere store projekter herude.

Selvom infrastruktur er med i udviklingsplanen, men det har ikke beroliget borgerne.

- Det er vi blevet lovet før. Vi har kæmpet gennem 10-20 år. Strømmen af turister er blevet meget større, men der er ikke blevet gjort noget ved det. Så nu er nok nok, siger Knud Johansson.

Den kritik tager Varde Kommunes borgmester til sig.

- Vi tager det alvorligt, vi lytter og vi tager en dialog. Det er udfordringen i Blåvand. Vi har netop så mange turister, forbi vi har et helt fantastisk turiststed med strand, natur, oplevelser og gode boligmuligheder. Men der er ingen tvivl om, at det er gået stærkt de senere år. Det betyder at infrastruktur med parkering og trængselsproblemer skal løses på en bedre måde end i dag, forklarede Vardeborgmester Erik Buhl (V) til TV SYD under mødet.

Udviklingsplanen indeholder ingen konkrete løsningsforslag. Men borgmesteren lover at se på problemet.

- Vi er udfordret af masser af god, spændende natur. Men vi ser også nogle muligheder i at få lavet trafik uden om bymidten og tilbage igen. Det arbejder vi med de kommende år – og jeg tror også, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at vi kan få de nødvendige tilladelser. Så om nogle år står vi med langt flere tilfredse borgere og turister, slutter Erik Buhl.

Udviklingsplanen for Blåvand løber frem til 2025.