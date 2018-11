Trods fynsk modvind: Borgmester holder fast i vindmøller på havet

Minister opfordrer Sønderborg til at droppe vindmøllepark i Lillebælt, men kun miljøproblemer kan bremse projektet.

Sønderborg Kommune planlægger en vindmøllepark midt i Lillebælt, men projektet er upopulært blandt fynboerne. Møllerne skal stå godt fire kilometer fra Helnæs på Fyn, hvilket et enigt byråd i Assens forsøger at bremse.

Nu opfordrer energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) også Sønderborg til at droppe vindmøllerne, men det afviser byens borgmester.

Det er nødvendigt at producere grøn energi, og så må vi leve med, at vi mister en del af vores udsyn. Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg

- Vi kan ikke stoppe projektet nu. Der er givet tilladelse til projektet, som vi har arbejdet på i syv år, hvilket alle har vidst. Vi har travlt med den grønne omstilling, og det vil ikke være godt for Danmark, hvis man stopper alle de kystnære vindmølleprojekter, siger Erik Lauritzen (S), som er borgmester i Sønderborg.

Høje møller

Sønderborg Kommune ønsker at få vindmøller for at blive co2-neutral. Med mindre VVM-redegørelsen bremser projektet, vil møllerne levere strøm i 2022.

Der bliver enten tale om 40 møller med en højde på 165 meter eller 20 møller på 192 meter. Ifølge de fynske protester vil det ødelægge udsigten, men det bremser ikke planen.

- Der vil altid være en vis modstand mod den type projekter, for nogle kan lide at kigge på vindmøller, og andre kan ikke lide det. Det respekterer jeg. Men det er nødvendigt at producere grøn energi, og så må vi leve med, at vi mister en del af vores udsyn, siger Erik Lauritzen.

Fynboer er velkomne

Det vil koste cirka 1,6 milliarder kroner at få møller i det sydlige Lillebælt. Noget af regningen betales af Sønderborg Kommune, som også har brug for andre investorer.

- Faktisk er der også mulighed for, at fynske virksomheder kan investere i parken, og det kan Assens Kommune i princippet også. Den mulighed har man kendt til længe, men det har man så ikke villet, siger Erik Lauritzen.

Borgmesteren oplyser, at kommunen har investeret 12-13 millioner kroner i det foreløbige arbejde med vindmøllerne. Projektet ventes at komme i høring i begyndelsen af 2019.

