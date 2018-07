Borgmestre til regeringen: Drop vejafgift - den vil skræmme turisterne væk

Vestjyske borgmestre vil have regeringen til at droppe en planlagt vejafgift. De frygter, at den vil gå ud over turismen i området.

Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) og viceborgmester i Varde Kommune, Anders Linde (V), råber vagt i gevær.

De vil have regeringen til at droppe den vejafgift, den planlægger at gennemføre måske allerede fra år 2020.

- Vi ligger i grænselandet og får masser af udenlandske turister - især tyskere - på besøg. Med en vejafgift frygter vi, at de ikke gider kører ind i Danmark og vil vælge Tyskland i stedet, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Anders Linde er også svært utilfreds med udsigten til en vejafgift målrettet turister.

- Varde er Danmarks største turistkommune uden for København med knap fire millioner overnatninger, og det vil helt sikkert irritere og skræmme nogle væk, at de også skal til at betale for at køre i landet, mener Henrik Linde.

Vil indbringe 300 millioner

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i efteråret 2017 enige om at indføre vejafgifter efter den tyske model.

Den skal målrettes person- og varebiler, som benytter motorveje og måske også andre overordnede veje. Danske bilister vil blive kompenseret for afgiften.

I følge Finans- og Skatteministeriet er det meningen, at afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder for eksempel 10 dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter.

Regeringen og Dansk Folkeparti regner med, at ordningen netto vil indbringe 300 millioner kroner om året.