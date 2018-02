Chauffør uden kørekort får kæmpebøde

En 69-årig chauffør har gentagne gange kørt lastbil, selvom han ikke havde noget kørekort. Det koster ham nu en bøde på ikke mindre end 90.000 kroner.

Chaufføren blev i november sidste år stoppet, mens han var kørende i lastbil på Fyn. Det skete i forbindelse med en kontrol af Tungvogncenter Syd, der hører hjemme hos Sydøstjyllands Politi.

Ved retten i Odense blev den 69-årige chauffør dømt for i 25 tilfælde at have kørt lastbil uden kørekort.

Chaufføren mødte ikke selv op i retten for at modtage dommen. Derfor er hans stillingstagen til bøden på de 90.000 kroner ukendt, oplyser Sydøstjyllands Politi.