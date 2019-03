Dagens overblik: Søndag bliver våd og blæsende

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen besøger søndag eftermiddag motorvejen ved Haderslev N.

Det sker som følge af den trafik-investeringsplan, regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i onsdags, hvor en ny midtjyske motorvej fra E 45 ved Haderslev og til Give er en del af aftalen. Ud over ministeren vil Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen, Hans Christian Schmidt (V) og Henrik Dahl (LA) samt borgmester Hans Peter Geil; (V), også være til stede.

Søndag er også en festdag i Vejle. I dag er det 100 år siden, at Vejle Kommune fik sin første folkevalgte borgmester. Det markerer Vejle Kommune ved en reception for alle de nulevende politikere, der gennem årene har siddet eller sidder i Vejle Byråd. Ud over politikerne er også formændene for vælgerforeningerne og for ungdomspartierne inviteret med.

Og som om det ikke var nok med 100-års fødselsdag i Vejle, så bliver der også viftet med flag andre steder i dag. Danmarks mindste brugs, Mandø Brugs, fylder søndag også 100 år. Den ligger midt i landets største nationalpark midt i Vadehavet.

Regnen lørdag aften og natten til søndag giver mindre oversvømmelser ved Vestkysten - bla. ved Ribe Å, hvor der flere steder kan være vand på kørebanen.

Trafikken ser ud til at køre, som den skal. Vær dog opmærksom omkring Ribe Å, hvor der kan være vand på kørebanen. De seneste døgns store mængder nedbør og kraftige blæsevejr giver her udfordringer. Politiet siger, at dem, der ikke er lokalkendte, skal være ekstra forsigtige.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Hold på hat og briller, når du går udenfor i dag for der er udsigt til en meget blæsende søndag. Solen vil muligvis ses i glimt, men ellers vil der være spredte byger i løbet af dagen, der kan være med hagl. Vejret bliver som sagt blæsende med en vind fra sydvest og på vestkysten vil de opleve kraftige vindstød. Temperaturen vil ligge mellem fire og seks grader.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Nikolaj Toftgaard Jespersen