Danfoss-formand holder rund dag i fly på vej til Kina

Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss-koncernen, fylder søndag 70 år og tilbringer sin runde dag i et fly på vej til Kina på endnu en forretningsrejse.

Jørgen Mads Clausen fylder 70 år og kan se tilbage på en Danfoss-koncern, der i hans levetid har udviklet sig voldsomt - og nu har mere end 27.000 medarbejdere verden over.

- Det er en stor glæde at se tilbage på, hvad der er blevet skabt i årenes løb med en ihærdig indsats af vores medarbejdere, siger Jørgen Mads Clausen til TV SYD.

Danfoss afsætter sine produkter i flere end 100 lande med Tyskland, USA og Kina som de største markeder.

Netop det store Danfoss-engagement i Kina afspejles af, at Jørgen Mads Clausen tilbringer sin 70 års fødselsdag i et fly på forretningsrejse til Kina.

Fredag blev den runde dag markeret på forhånd med en stor reception i Universe, der er et hjertebarn for Jørgen Mads Clausen. Universe blev åbnet i 2005, og læringsparken formål er at begejstre børn og voksne for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Jørgen Mads Clausen har endnu ikke sat dato på, hvornår han stopper som bestyrelsesformand for Danfoss-koncernen.

- Så længe, at jeg har kræfterne og nyder mit virke, så bliver jeg ved, siger Jørgen Mads Clausen.