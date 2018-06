Sønderjysk pædagogik i fri luft hitter hos belgiske Janne

De danske naturbørnehaver er så unikke, at Janne Boeykens er rejst fra Belgien til Aabenraa for at blive pædagog. Hun er langt fra en eneste. Hvert år har UC Syd ansøgere på venteliste, som vil have del i dansk pædagogik.

21 børn står dydigt på rad og række foran naturbørnehaven i Aabenraa, og de råber, når deres navn bliver læst op. Sammen med de små poder står Janne Boeykens fra Belgien og Anna Castellvi fra Spanien. De har begge valgt at søge langt væk hjemmefra for at blive pædagoger.

- De nordiske lande er kendt for deres uddannelse, og det ville jeg gerne se med mine egne øjne, forklarer Janne Boeykens. Og det er en noget anderledes verden, som har mødt de udenlandske studerende.

Janne Boeykens, belgisk pædagogstuderende ser på dansk naturpædagogik I Aabenraa. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- I vores børnehave lægger vi vægt på at bruge nærmiljøet, og vi laver alle aktiviteter udendørs. Man kan lige så godt læse en bog udenfor under et træ som indenfor i sofaen, siger Tine Petersen, der er leder af Den Frie Naturbørnehave i Aabenraa. Hun tror på, at det er godt for børnene at bruge deres krop og sanser i det fri hele dagen.

- Den største forskel, som jeg har lagt mærke til, er den tillid, som man har til børnene. De kan lege, hvor de vil i skoven og klatre i høje træer. De leger endda med knive. I Belgien tror jeg ikke, at det vil være muligt at give børn knive, fortæller pædagogstuderende Janne Boeykens om sit møde med naturpædagogik.

Hvert år optager UC Syd 73 udenlandske pædagogstuderende, og der er omkring 20 procent flere ansøgere, end der er pladser. For nordiske pædagogik og danske naturbørnehaver adskiller sig fra det, som de udenlandske studerende kender hjemmefra.

- Jeg tror, at børnehaven er så anderledes, fordi de bygger deres uddannelse på tillid og leg. Jeg kommer fra Barcelona, og her underviser vi allerede i skrivning og læsning i børnehaven, fordi man mener, at børn lærer hurtigere, når de er unge, siger Anna Castellvi fra Spanien. Siden februar har hun været i naturbørnehaven, og hun er især imponeret af, hvor selvstændige børnene er.

- Det vigtigste, som jeg har lært, er, at børnene selv skal have lov til at prøve tingene af. Man skal ikke altid hjælpe dem, de skal nok selv finde en måde, at gøre det på, siger Anna Castellvi.

Det er ikke kun de studerende, som får noget ud af deres tid i naturbørnehaven. Børnehaveleder Tine Petersen ser dem også som et stort plus.

- Jeg synes, at det er vigtigt og spændende, at der kommen nogen fra udlandet og stiller spørgsmål til det, som vi laver. Det giver os en større bevidsthed om, hvorfor vi gør tingene, som vi gør, siger hun.