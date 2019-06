Thulesen Dahl mødte togbane-modstandere

Der er politisk flertal for en togbane til Billund Lufthavn, men mange borgere går imod planen. I dag mødte Kristian Thulesen Dahl modstanderne.

Skal man kunne køre i tog til Billund Lufthavn? Det støtter et flertal i Folketinget, ført an af Dansk Folkeparti. Men der er så stor modstand blandt borgere i området, at togbanen er blevet en del af valgkampen.

Derfor arrangerede Vejle Amts Folkeblad søndag en togtur, hvor tilhængere og modstandere kunne diskutere Billundbanen. Blandt deltagerne var DF-formand Kristian Thulesen Dahl, som på perronen mødte en del demonstranter, uden at det ændrede hans holdning.

For mig betyder det ikke, at vi ikke skal have banebetjent Danmarks næststørste lufthavn Kristian Thulesen Dahl, Thyregod, formand for Dansk Folkeparti

- Det berører selvfølgelig lokalsamfundet, og det skal tages dybt alvorligt. Men for mig betyder det ikke, at vi ikke skal have banebetjent Danmarks næststørste lufthavn. Det synes jeg, vi skal, men selvfølgelig skal vi tage en seriøst diskussion om, hvordan vi gør, siger Kristian Thulesen Dahl til TV SYD.

Her er de foreslåede linjeføringer for Billundbanen. Politikerne har droppet linjeføringen over Gadbjerg.

Hellere velfærd end tog

Kristian Thulesen Dahl mener ikke, der kom ret mange nye argumenter frem i dag. Blandt demonstranterne var pensionisten Henning Nørbygaard fra Vandel.

De turister, som kommer til Billund, de tager bilen Henning Nørbygaard, pensionist og modstander af Billundbanen

- Det er forkert at bruge 1,5 milliard på at sende et tog fra Vejle til Billund. De turister, som kommer til Billund, de tager bilen. Så det er mere fornuftigt at droppe banen og bruge de penge på velfærd, siger Henning Nørbygaard.

Skeptisk socialdemokrat

Den socialdemokratiske folketingskandidat Birgitte Vind fra Vejle, som også var på togtur, kom demonstranterne i møde. Socialdemokraterne er ellers med i det trafikforlig, som Billundbanen er en del af.

Hvis vi skal have en Billundbane, skal toget selvfølgelig ikke køre på diesel, men på el. Det kan ikke lade sig gøre nu Birgitte Vind (Soc.dem.), folketingskandidat i Vejle Syd kredsen

- Over tid vil vi gerne have tog til lufthavnen, men ikke nu. Jeg kan ikke se, hvilken form Billundbanen skal tage, og hvordan den kan kobles på resten af tognettet. Hvis vi skal have en Billundbane, skal toget selvfølgelig ikke køre på diesel, men på el. Det kan ikke lade sig gøre, så længe strækningen mellem Vejle og Struer ikke er elektricificeret, og det savner jeg regeringens svar på, siger Birgitte Vind til TV SYD.

Kan ikke se gevinsten

Blandt de mest ihærdige modstandere er Martin Fogh Skovlyst, som har stiftet foreningen Drop Billundbanen. Han er kun enig med Kristian Thulesen Dahl i én ting: Søndag fik ikke nye argumenter på skinner.

De taler om 11.000 ekstra flypassagerer til Billund på grund af Billundbanen, men det bør man ikke bruge 1,5 milliard kroner på. Martin Fogh Skovlyst fra Vandel, som har stiftet Drop Billundbanen

- Faktisk havde jeg håbet, de kom med noget, som virkelig overbeviste mig om, at der kommer en gevinst. Men den er der bare ikke. De taler om 11.000 ekstra flypassagerer til Billund på grund af det her, men det bør man ikke bruge 1,5 milliard på. Men jeg håber da, at vores utilfredshed og saglige argumenter giver noget omtanke, siger Martin Fogh Skovlyst.

