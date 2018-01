Den sønderjyske ordbog: Kan du de her 7 vendinger?

Vi kan alle sige ’mojn’ og stadig forstå hinanden – men hvad betyder ’gaf’ så? Vi har samlet et par vendinger fra den sydlige del af TV SYDs område

Der kan være langt fra Horsens og så til Sønderborg.

TV SYD dækker 14 kommuner i den sydlige del af Jylland. Og selvom der kun er 140 kilometer på E45 fra Horsens og så ned til den dansk-tyske grænse, så kan afstanden godt føles større, når det kommer til sproget – eller ’æ språch’, som man siger det i det sønderjyske.

For nogle kan det være svært at forstå, hvad der egentlig bliver sagt, når en rigtig sønderjyde tørner ud på kanalen. Nu har TV SYD samlet en række udtryk og beskrivelser fra forskellige sider. Det er en kort introduktion til et par sønderjyske vendinger, som du måske eller måske ikke kender.

Hvis du ikke kender dem, så kan du lære noget nyt.

Bom

Selvom grænsebommen er et varmt samtaleemne, er her altså tale om slik. Ordet bruges ofte af børn, der plager deres forældre om 'en tut bom' = 'en pose bolsjer'.

Gaf

Et 'gaf' er et hul. Ordet suppleres typisk også med røv, altså ’røvgaf’. Det er næppe en god ting at blive betegnet som, så her anbefaler vi lidt indre refleksion. Et godt udtryk er 'hæ do gaf i æ fæk?', som betyder 'har du hul i lommen?'.

Bachætte

Det kunne godt lyde som baguette med lidt hollandsk accent, men det er nu bare 'bagefter'.

Pusser

Selvom man måske godt kan fristes til at tro, at man er en kær lille en, så er her i stedet tale om noget, man har på fødderne, nemlig hjemmesko. Bedre held næste gang. I julemåneden har børnene har 'pusser' i vinduet i stedet for sokker, hvor de håber på lidt godt fra 'æ julemand'.

Knepkach

Det er hverken en høvl eller et harveinstrument. Det er noget så simpelt som en småkage opkaldt efter den lyd, den siger, når den knækker.

Tilbage i marts tog vært Anders Køpke Christensen en hel nyhedsudsendelse på sønderjysk. Gense det sjove klip her.

Sinne mæ æ vinne

Dette udtryk er til vennen med det iltre temperament. Selvom ’vinne’ oftest betyder vindue, så betyder ’sinne mæ æ vinne’ slap af eller rolig nu, du kan alligevel ikke gøre noget ved det.

Kache

Vigtigt ord at kunne, for her er der lækre kager fx i form af et sønderjysk kaffebord med bl.a. 'kræm snit' (Napoleons kage), 'ingenting' (en småkage), 'goj raj' (gode råd) og 'striftort' (lagkage) og måske endda kaffe i sigte.

