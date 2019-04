Stor mangel: Der er brug for 500 chauffører

Syd- og sønderjyske vognmænd har svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Branchen vurderer selv, at der brug for hundredvis af nye bus- og godschaffører.

Det går rigtig godt for den danske vognmandsbranche, men væksten betyder, at det er blevet langt vanskeligere at finde chauffører, der har tilstrækkelig med erfaring.

Ifølge en undersøgelse, som Dekra Amu Center har fået lavet, skal der alene i Syd- og Sønderjylland ansættes mindst 500 chauffører i løbet af 2019. Og det er en stor udfordring, lyder det fra vognmændene.

- Det er rigtig svært at skaffe chauffører, men det er let at finde folk med et kørekort. Problemet er, at de slet ingen erfaring har, siger Troels Olsen, der er kørselsleder ved Esig Transport i Brørup.

Esig Transport ansatte to nye medarbejdere på jobmessen. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Jobmesser skal hjælpe

Firmaet var i dag med på jobmesse i Vejen, hvor omkring 150 ledige mødte op for at høre nærmere om de ledige stillinger.

Men selvom der er ledige, som er interesserede, har vognmændene brug for nye medarbejdere med erfaring, og de hænger ikke længere på træerne.

Derfor bliver branchen nødt til at være bedre til at give nyuddannede chauffører chancen for at vise deres værd, lyder det fra Christian Burkal Jørgensen, der er afdelingschef ved Dekra Amu Center i Vejen.

- Hvis de først får chancen, skal de nok vise, at de kan udvikle sig til at blive dygtige chauffører, siger han til TV SYD.

Dekra er vært ved syv jobmesser rundt omkring i hele landet. Her bliver der sat fokus på manglen på chauffører for ifølge Dekra, forventer vognmændene, at der i Danmark skal ansættes 2.500 flere chauffører i 2019.

Generationsskifte på vej

Årsagen til, at det bliver vanskeligere at finde chauffører, skyldes også, at op mod halvdelen af de danske chauffører er over 50 år, og derfor er på vej mod efterløn og pension.

Derfor er det nødvendigt med et generationsskifte.

Susan Nielsen Hansen håber på et job som chauffør. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Flere af de ledige, der i dag mødte frem, håber, at vognmændene fremover bliver bedre til at give dem chancen, selvom de ikke har erfaring.

- Når du er lidt grøn, er det ikke altid lige nemt. Jeg har søgt i over et år, og det har ikke give pote endnu, fortæller Susan Nielsen Hansen, der er ledig chauffør fra Haderslev.

Dagens jobmesse resulterede i 12 nye ansættelser. Samtidig skal 16 andre til nye jobsamtaler.