Storkeungerne er ringmærket: Der er ikke noget, der kan tage livet af dem nu

Alt gik efter planen, da storkeunger i Smedager blev ringmærket lørdag formiddag. Om tre til fire uger begynder de at flyvetræne.

De to storkeunger lå helt stille i reden, da de lørdag formiddag fik sat en ring om deres ben. Over reden fløj deres forældre, Tommy og Annika. De baskede med vingerne og fulgte nøje med i, hvad der skete.

- Det gik lidt bedre, end vi havde regnet med. Vi havde virkelig været bekymrede for vejret, men det holdt helt tørt, og ungerne opførte sig, som de skulle, siger Jess Frederiksen, formand for storkene.dk, til TV SYD.

Jess Frederiksen var med til ringmærkningen, og her fik han mulighed for at se og mærke, hvordan storkene har det. Han har udelukkende gode nyheder:

- Det er virkelig nogle fine storkeunger. De havde det rigtig godt, og der er ikke noget, der kan tage livet af dem nu, fortæller han.

Se storkene helt tæt på

Jess Frederiksen regner med, at storkeungerne begynder at øve sig i at flyve om tre til fire uger, men allerede om to uger kender vi deres køn.

Under ringmærkningen blev der taget en fjer fra hver af ungerne. Den skal bruges til en DNA-test, der fastslår storkeungernes køn.

Mens det skete, kiggede lidt beboere fra lokalområdet med fra landjorden, og mere end 500 storkeentusiaster så med online.

Hvis du vil se storkene helt tæt på i virkeligheden, så har du muligheden lørdag d. 22. juni kl. 14.00. Her inviterer Club Syd sammen med storkene.dk til et gratis arrangement ved storkereden i Smedager – du behøver ikke være medlem af Club Syd for at kunne deltage. Læs mere om arrangementet her.