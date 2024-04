Brugsuddeler håber ikke flere helligdage afskaffes: Det vil koste små butikker livet

Ifølge ham har helligdage afgørende betydning for små lokalbutikker som hans, fordi folk har behov for at handle dagligvare også på helligdage.

- Det kan lyde skørt, at 12 helligdage om året kan have så stor betydning. Men det har de, fordi vi bliver mere synlige på markedet de dage. Kunder, der ikke normalt handler hos os, får øjnene op for vores butik, siger Jesper Høvsgaard Sørensen.

Han frygter for små butikkers ve og vel, hvis der kommer flere lempelser af lukkeloven i fremtiden.

- Jeg håber ikke, der er flere helligdage, der bliver afskaffet, for det vil komme til at koste livet for nogle små butikker, siger brugsuddeleren.

Jesper Høvsgaard Sørensen frygter dog ikke specifikt for hans egen brugs, og han er klar til at sælge varme hveder til de kunder, der lægger vejen forbi i dag.